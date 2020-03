Πολιτική

Στην τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη η Κατερίνα Σακελλαροπούλου (εικόνες)

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στον αρχαιολογικό χώρο η υπουργός Πολιτισμού.

Στην τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας από την Προεδρική Φρουρά, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου την πρώτη Κυριακή μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.



Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στον αρχαιολογικό χώρο η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.