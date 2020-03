Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επίταξη φαρμάκων και μέσων προστασίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξεκινάει άμεσα η καταγραφή για την επάρκεια των μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής.

Στην επίταξη για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες, κινητών, αναλώσιμων και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων θα μπορεί να προχωρήσει το κράτος, στην προσπάθεια προστασίας της δημόσιας υγείας και καταπολέμησης της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.



Αυτή η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αναρτήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο (14 Μαρτίου 2020, Αρ. Φύλλου 64). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης, ενόψη της έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζονται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός.



Επίσης με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη παρατείνεται πέραν του διμήνου.



Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινητών πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς διάθεση στο υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του γενικού γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου Υγείας, των διευθύνσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των νοσοκομείων.

Καταγραφή αποθεμάτων

Στο μεταξύ ξεκινάει άμεσα η καταγραφή για την επάρκεια των μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην ελληνική επικράτεια, πρέπει να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο ημερών στοιχεία αποθεμάτων σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια.



Δηλαδή να γνωστοποιήσουν την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα), την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα, τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της. Τα στοιχεία επικαιροποιούνται με δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.



Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπόχρεων επιχειρήσεων.



Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:

α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από 1.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπόχρεων και τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων.