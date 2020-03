Κοινωνία

Κορονοϊός: κλειστά τα σύνορα με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία

Διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης και με την Ισπανία ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Εντείνεται το «σφράγισμα» των συνόρων.

Νέα δραστικά μέτρα για το κλείσιμο των συνόρων και την μετακίνηση ταξιδιωτών απο γειτονικές χώρες αλλά και απο την Ισπανία, ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, μετά και την ανακοίνωση του τέρτου νεκρού στην Ελλάδα απο την επιδημία

Όπως έγινε γνωστό, κλείνουν τα σύνορα με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία.

Παράλληλα, επιβάλλεται διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης με την Ισπανία, όπως ήδη ισχύει για τις πτήσεις απο και προς την Ιταλία, με την οιποία διακόπτεται πλέον και η ακτοπλοική ΄σνυδεση.

Ακόμη, δεν επιτρέπεται πλέον σε κρουαζιερόπλοια και ημερόπλοια να "δένουν' σε ελληνικά λιμάνια.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε απο τον Αρχιεπίσκοπο των περιορισμό των λειτουργιών στους ναούς της χώρας, χωρίς να επιβάλλεται κλείσιμο των εκκλησιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μαξίμου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η ημερήσια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξέλιξη της εξάπλωσης του κορονοϊού και την υλοποίηση των μέτρων αντιμετώπισής του.

Υστερα από εντατική προετοιμασία μπαίνουν σε λειτουργία πτέρυγες δημόσιων νοσοκομείων οι οποίες διατίθενται αποκλειστικά για τη νοσηλεία περιστατικών με λοίμωξη από τον κορονοϊό. Επίσης προστίθενται 70 άτομα για τη λειτουργία του αριθμού 1135 τα οποία, αφού ενημερωθούν, θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών.

Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκαν:

Η διακοπή οδικών, θαλάσσιων και αεροπορικών συνδέσεων με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, με εξαίρεση τη μεταφορά εμπορευμάτων και την είσοδο όσων έχουν ελληνική ιθαγένεια ή διαμένουν στην Ελλάδα.

με εξαίρεση τη μεταφορά εμπορευμάτων και την είσοδο όσων έχουν ελληνική ιθαγένεια ή διαμένουν στην Ελλάδα. Η διακοπή και της ακτοπλοϊκής μεταφοράς από και προς Ιταλία για επιβάτες. Συνεχίζεται η μεταφορά εμπορευμάτων.

Συνεχίζεται η μεταφορά εμπορευμάτων. Η απαγόρευση της πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια.- Διακόπτονται οι αεροπορικές συνδέσεις με Ισπανία.

Εχουν γίνει συντονισμένες προσπάθειες με ξένες πρεσβείες ώστε η Ελλάδα να προμηθευθεί μάσκες τις επόμενες μέρες από χώρες που έχουν απόθεμα.

Επιπλέον των υπόλοιπων νομικών συνεπειών, θα επιβάλλονται πρόστιμα 5000 σε όσους δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβιάζουν τα μέτρα που ανακοινώνονται.

Διακόπτεται η λειτουργία των πολιτικών και βουλευτικών γραφείων των βουλευτών της ΝΔ.

Τι ζήτησε ο Πρωθυπουργός απο τον Αρχιεπίσκοπο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επικοινωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο και του έχει ζητήσει οι Ιεροί Ναοί να μείνουν ανοιχτοί μόνο για ατομική λατρεία και για την τέλεση των απαραίτητων μυστηρίων με τον ελάχιστο κόσμο. Το θέμα θα εξεταστεί σε αυριανή έκτακτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.

Συζητήθηκαν επίσης τρόποι για την αποφυγή του συνωστισμού σε super market και λαϊκές αγορές.

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει όποια μέτρα χρειαστεί για την προστασία της υγείας των πολιτών. Οφείλουν και οι πολίτες να δείξουν την μέγιστη ατομική και κοινωνική υπευθυνότητα.

Στη σύσκεψη μετείχαν, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Επίσης μετείχαν μέσω βιντεοκλήσης ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού.