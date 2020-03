Αθλητικά

Νίκη για την Αλανιασπόρ με Μπακασέτα και Τζαβέλλα

Με συμμετοχή δύο εκ των τριών Ελλήνων παικτών που διαθέτει αγωνίστηκε η τουρκική ομάδα.

Το τουρκικό πρωτάθλημα, είναι ένα από τα ελάχιστα ανά την υφήλιο, που διεξάγονται κανονικά, παρά την πανδημία του κορονοϊού.

Για την 26η αγωνιστική, η Αλανιασπόρ επικράτησε με 1-0 της Γκαζιαντέπ, χάρη στο τέρμα που σημείωσε στο 42ο λεπτό ο Αγγλος αμυντικός, Στίβεν Κόκερ.

Ο Τάσος Μπακασέτας και ο Γιώργος Τζαβέλλας αγωνίσθηκαν και στα 90 λεπτά, ενώ ο Μανώλης Σιώπης ήταν εκτός αποστολής.