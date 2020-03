Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Για να βοηθήσετε γιατρούς και νοσηλευτές καθίστε σπίτι σας

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο επισκέφτηκε ο Υπουργός Υγείας. Ενημερώθηκε για την κατάσταση των ασθενών και συζητήθηκε η επέκταση κλινών ΜΕΘ.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το ΠΓΝ Πατρών, όπου συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, η Διοικήτρια του ΠΓΝ Πατρών, Παναγούλα Μαμμή, οι λοιμωξιολόγοι Χαράλαμπος Γώγος και Μάρκος Μαραγκός και η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, «αναλύθηκαν ζητήματα που αφορούν στην επέκταση κλινών ΜΕΘ, αλλά και στη διαμόρφωση κλινικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.



Επίσης, συζητήθηκε η λειτουργία του νέου εργαστηρίου διερεύνησης του κορονοϊού, που δημιουργήθηκε από την συνεργασία της 6ης ΥΠΕ και του Πανεπιστημίου Πατρών».





Μετά την επίσκεψή του στο ΠΓΝ Πατρών, ο Υπουργός Υγείας έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Ήρθα στην Πάτρα να δω από κοντά τη μάχη που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ο ΥΠΕάρχης Γιάννης Καρβέλης, ο Καθηγητής κ. Γώγος, η Διοικήτρια του νοσοκομείου, γιατροί, νοσηλευτές, πανεπιστημιακοί. Τους ευχαριστώ και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.



Αν θέλετε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους στη μάχη που δίνουν, συναισθανθείτε την κρισιμότητα των στιγμών και καθίστε σπίτι σας. Προστατεύστε τον εαυτό σας, προστατεύστε τις ευπαθείς ομάδες, τους γύρω σας, τους συγγενείς σας.



Ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια, για να περάσουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία η οποία έρχεται στη χώρα. Μια κρίση Δημόσιας Υγείας, που βλέπετε τι ανεπανόρθωτη ζημιά κάνει σε άλλες χώρες.



Στηρίζουμε αναφανδόν όλους αυτούς τους ανθρώπους στην προσπάθεια την οποία έχουν κάνει. Είναι εντυπωσιακό το ότι πέρα των κρουσμάτων που είχαμε εδώ, πάνω από 450 δείγματα έχουν βγει αρνητικά.



Αυτό σημαίνει ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά για τον περιορισμό της νόσου, αλλά η δυσκολία είναι μπροστά.

Στηρίξτε αυτούς τους ανθρώπους, μείνετε σπίτι σας.

Σας ευχαριστώ πολύ».