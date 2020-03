Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζεται τη Δευτέρα η κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα με βροχές και καταιγίδες. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Η "τούμπα" του Μάρτη, από ανοιξιάτικο σε χειμωνιάτικο, δεν θα κρατήσει πολύ, αφού από την Δευτέρα και κυρίως από την Τρίτη, επιστρέφει στην εποχική κανονικότητα, με λιακάδες και τον υδράργυρο να τραβά πάλι την ανηφόρα.

Την Δευτέρα ανεμένονται τοπικές βροχές και στα νότια -κυρίως θαλάσσια και παράκτια τμήματα, το πρωί- σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα γρήγορα θα σταματήσουν στα βόρεια και από το απόγευμα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία, με παγετό στα βόρεια, θα κυμανθεί στα βόρεια από -3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -2 έως 15 βαθμούς και νοτιότερα από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 5 με 7 μποφόρ, στο Αιγαίο 8 μποφόρ, νοτιότερα τοπικά έως 9 μποφόρ.

Ο καιρός την Δευτέρα σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για την Βοτρυόσφαιρα στη Φιστικιά:

Συμπτώματα - Οφθαλμοί. Οι προσβεβλημένοι οφθαλμοί ξεραίνονται και μειώνεται η παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Αν προσβληθούν μερικώς, τότε εκπτύσσονται, αλλά τα άνθη ή οι βλαστοί που προκύπτουν απ’ αυτούς τελικά νεκρώνονται.

Φύλλα. Η προσβολή αρχίζει από κάποιο νεύρο, το οποίο τελικά νεκρώνεται και οδηγεί στη νέκρωση του αντίστοιχου τμήματος του φύλλου που τροφοδοτείται από το νεύρο (εικόνα 1). Μπορεί όμως να παρατηρηθούν και μικρές (1-2 mm), στρογγυλές ή ακανόνιστες, νεκρωτικές κηλίδες, οι οποίες αργότερα συνενώνονται. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής ακολουθεί φυλλόπτωση, η οποία ξεκινά τον Ιούλιο και γίνεται έντονη αργά το καλοκαίρι.

Βλαστοί. Παρατηρούνται έλκη μήκους 1-10 cm. Πολλές φορές ακολουθεί καστανός μεταχρωματισμός του ξύλου και ξήρανση των κλάδων.

Αντιμετώπιση Καλλιεργητικά μέτρα:

Άρδευση με σταγόνες, για περιορισμό της υψηλής σχετικής υγρασίας. Εάν γίνεται με σπρέι, θα πρέπει να εφαρμόζονται συχνές αρδεύσεις, με μικρή διάρκεια και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Καταπολέμηση των ζιζανίων, τα οποία αυξάνουν τη σχετική υγρασία και αποτελούν ξενιστές εντομολογικών εχθρών.

Επάρκεια των δένδρων σε νερό και θρεπτικά στοιχεία, διότι η μετάδοση της ασθένειας ευνοείται όταν τα δένδρα είναι στρεσαρισμένα.

Τακτικός έλεγχος του δενδροκομείου κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, απομάκρυνση και κάψιμο κάθε προσβεβλημένου οργάνου.

Συλλογή και καταστροφή των προσβεβλημένων οργάνων μετά τη συγκομιδή, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή μολύσματος για τις πρωτογενείς μολύνσεις την ερχόμενη άνοιξη.

Σωστό κλάδεμα, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός των δένδρων. Οι τομές θα πρέπει να κατεβαίνουν τόσο χαμηλά, ώστε να μην υπάρχουν μεταχρωματισμοί στο ξύλο και στη συνέχεια να καλύπτονται με κάποιο επουλωτικό πληγών.

Χημική καταπολέμηση: Αν και οι άριστες συνθήκες για την ανάπτυξη της ασθένειας είναι η υψηλή σχετική υγρασία (>90 %) και θερμοκρασία (27-30οC), η έναρξη των πρωτογενών μολύνσεων την άνοιξη, από το φούσκωμα των οφθαλμών μέχρι την έναρξη της καρπόδεσης, καθιστά απαραίτητη την προληπτική εφαρμογή μυκητοκτόνων την περίοδο αυτή. Απαιτείται προσεκτική επιλογή της δραστικής ουσίας, ανάλογα με το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας. Καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών της φιστικιάς, οι οποίοι διευκολύνουν την διείσδυση του μύκητα, ιδιαίτερα στους καρπούς. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

