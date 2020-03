Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ρύθμιση ΕΟΠΥΥ για την συνταγογράφηση φαρμάκων στις ευπαθείς ομάδες

Επείγουσα επιστολή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο απέστειλε ο ΕΟΠΥΥ. Τι ισχύει για την συνταγογράφηση φαρμάκων στις ευπαθείς ομάδες.

Ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε επείγουσα επιστολή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, γνωστοποιώντας απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία οι γιατροί μπορούν να συνταγογραφούν επαναλαμβανόμενες συνταγές μέχρι 30/6/2020 για ευπαθείς ομάδες.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, στην εγκύκλιο ως ευπαθείς ομάδες αναφέρονται άτομα άνω των 70 ετών η ανεξάρτητα ηλικίας, οι πάσχοντες από χρόνια νοσήματα όπως ζαχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά προβλήματα, νοσήματα αναπνευστικού και ανοσοκατεσταλμένοι.