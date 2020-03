Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: οδηγίες του ΙΣΑ για προληπτικά μέτρα από ιδιώτες κι επιχειρήσεις

Καθημερινά προφυλακτικά μέτρα πρόληψης του κορονοϊού για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Την ανάγκη λήψης μέτρων από όλους τους πολίτες, αλλά και από τις επιχειρήσεις, για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού επισημαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή την εξέλιξη που υπάρχει στην κοινότητα με κρούσματα.

Οδηγίες



1. Σε κάθε επιχείρηση θα πρέπει στην είσοδο να υπάρχει συσκευασία απολυμαντικού.

2. Κάθε άτομο που μετακινείται εκτός σπιτιού πρέπει να φέρει μαζί του απολυμαντικό ή απολυμαντικά μαντιλάκια.

Τα δοχεία απορριμμάτων που ρίχνονται, τα απολυμαντικά μαντιλάκια, που χρησιμοποίησε ο ασθενής θα πρέπει να φέρουν εσωτερική πλαστική σακούλα με ενοποιημένο σχοινί κλεισίματος.

3. Ο χώρος αναμονής(σαλόνι) θα πρέπει πριν το άνοιγμα ή μετά το πέρας της προηγούμενης χρήσης να απολυμαίνεται (δάπεδο, καρέκλες, τραπέζια). Στα τραπέζια δεν πρέπει αυτήν την περίοδο να υπάρχουν περιοδικά, και διαφημιστικά φυλλάδια.

4. Εάν έχει συσκευασία παροχής πόσιμου νερού να χρησιμοποιούνται πλαστικά κύπελλα σε θήκη και όχι χύμα.

5. Εάν η επίσκεψη στο γραφείο γίνεται με τηλεφωνικό ραντεβού καλό είναι να ενημερώνεται ο πελάτης ότι εάν έχει βήχα να μην προσέλθει ή εάν είναι επιτακτική ανάγκη να προσέλθει με μάσκα.

6. Χαιρετάμε με άγγιγμα των αγκώνων και Κρατάμε απόσταση δύο μέτρων από τον συνομιλητή μας.

7. Πλένουμε τα χέρια μας μετά την χρήση της τουαλέτας και όταν πιάνουμε ακάθαρτα αντικείμενα.

8. Στις μετακινήσεις με μέσα ΜΜ μετά την αποβίβαση απολυμαίνουμε τα χέρια μας. Εάν το λεωφορείο έχει πολλούς επιβάτες αποφεύγουμε το πρόσωπο του συνεπιβάτη στρέφοντας το πρόσωπο μας σε λοξή θέση αριστερά η δεξιά Μόλις φθάσουμε στην εργασία μας πλένουμε τα χέρια μας ή τα απολυμαίνουμε.

9. Εάν χρησιμοποιούμε δικό μας όχημα στις μετακινήσεις που όμως γίνεται χρήση και από άλλα άτομα θα πρέπει με ένα απολυμαντικό μαντιλάκι να απολυμάνουμε τις χειρολαβές στις πόρτες το τιμόνι και τους λεβιέδες ταχύτητας και χειρόφρενου.

10. Στις οικονομικές συναλλαγές χρησιμοποιούμε την κάρτα την οποία απολυμαίνουμε μετά την χρησιμοποίηση της και όχι νομίσματα.

11. Γυρίζοντας σπίτι απολυμαίνουμε τα χέρια μας πριν μπούμε με απολυμαντικό χαρτομάντιλο ή υγρό απολυμαντικό. Βγάζουμε τα παπούτσια και τα εξώρουχα και τα βάζουμε στο μπαλκόνι να αερισθούν, πλένουμε τα χέρια μας και το πρόσωπο και αλλάζουμε εσώρουχα. Τα ρούχα αφήνονται να αερισθούν για μισή τουλάχιστον ώρα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε πολύωρη έξοδο από το σπίτι.

12. Δεν πηγαίνουμε σε κλειστές εκδηλώσεις ή συναντήσεις. Εφόσον έχουμε βήχα δεν πηγαίνουμε στο γιατρό χωρίς μάσκα. Δεν πρέπει να εκτιθέμεθα σε ψυχρό περιβάλλον.

13. Εάν πρέπει να πάτε σε συνάντηση ανοίγετε την πόρτα με την μύτη του παπουτσιού η τον αγκώνα, εάν η πόρτα έχει χειρολαβή με το χέρι σας και αφού μπείτε στην αίθουσα απολυμάνετε τα χέρια σας με απολυμαντικό η ένα απολυμαντικό μαντιλάκι. Δεν αγγίζουμε καταλόγους ή διαφημιστικά έντυπα, αλλά ζητούμε από το προσωπικό(σε απόσταση) να δώσουμε την παραγγελία.

14. Εάν ο σύντροφος σας έχει συμπτώματα γρίπης θα πρέπει να φοράτε και οι δύο μάσκα. Όσοι τον φροντίζουν θα φορούν μάσκα και γάντια και την μεν μάσκα θα την αντικαθιστούν κάθε τρεις ώρες τα γάντια αμέσως μετά το τέλος της φροντίδας. Αερίζουμε συχνά το δωμάτιο του δίνουμε υγρά αποφεύγοντας τα ξινά τα αλμυρά και τα γλυκά. Σε περίπτωση που δεν έχετε απολυμαντικό ούτε χαρτομάντιλα πλύνετε τα χέρια με σαπούνι.