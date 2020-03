Πολιτική

Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων ο Νίκος Χαρδαλιάς

Αναβάθμιση του μέχρι σήμερα ΓΓΠΠ, με απόφαση του Πρωθυπουργού. Ποιός αναλαμβάνει την θέση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δοκιμάστηκε από φονικές πλημμύρες και πυρκαγιές. Τώρα, όπως και όλος ο πλανήτης, αντιμετωπίζει μια ακόμα απειλή, τον κορονοϊό.



Η Κυβέρνηση λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα για την αντιμετώπισή του και απευθύνει έκκληση σε όλους να μείνουν σπίτι, για να περιοριστεί η διασπορά του ιού. Ταυτόχρονα, αναθέτει τις αρμοδιότητες του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.



Στο πλαίσιο αυτό, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο μέχρι σήμερα Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς αναβαθμίζεται σε Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με πλήρεις και αποκλειστικες αρμοδιοτητες και ο οποίος θα αναφέρεται απευθειας στον Πρωθυπουργό.

Η ορκομωσία του κ. Χαρδαλιά θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 στις 11:00πμ στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας κας Α. Σακελλαροπούλου.



Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναβαθμίζεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο μέχρι σήμερα Εθνικός Διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Στρατηγός ε.α. και πρώην Αρχηγός της Πυροσβεστικής κ. Βασίλης Παπαγεωργίου.