Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Άμεση χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών και ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ενόψει και της αυριανής συνεδρίασης του Eurogroup

«Άμεση χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών και γενναία δημόσια παρέμβαση για την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων» ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «το αυριανό Eurogroup και οι αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί είναι εξαιρετικά κρίσιμες».





Η χώρα και ο λαός μας βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη όσο και πρωτοφανή κατάσταση, όπως άλλωστε και το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, μπροστά στην έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού.



Τούτες τις ώρες αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό θεωρούμε κρίσιμο να επαναφέρουμε το σύνολο των προτάσεών μας για την άμεση ενίσχυση με ιατρικό και επικουρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.



Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά και τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού, που πλήττουν ήδη τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.



Και αν για τον κορωνοϊό το φάρμακο αποτελεί ακόμη ζητούμενο για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, για την οικονομία το φάρμακο δεν είναι άγνωστο: Απαιτείται άμεση χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών και γενναία δημόσια παρέμβαση.



Όπως παραδέχτηκε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ταμειακό μαξιλάρι μας δίνει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Ας το αξιοποιήσουμε.



Ωστόσο το αυριανό Eurogroup και οι αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Η Ελλάδα πρέπει στη συνεδρίαση αυτή να προσέλθει με συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων και κατ' ελάχιστο να διεκδικήσει:



1. Όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για τον κορωνοϊό να μην μετράνε στους στόχους του προγράμματος. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές, υπάρχουν και άλλες δαπάνες που εξαιρούνται του στόχου. Με πολύ μετριοπαθείς υπολογισμούς, ένα κονδύλι τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2 δις, θα χρειαστεί, σε περίπτωση που η κρίση τελειώσει σχετικά σύντομα.



2. Ο στόχος του πλεονάσματος - μετά και την εξαίρεση όλων των δαπανών για τον κορωνοϊό - να μειωθεί από φέτος στο 2%. Στην περίπτωση που η κρίση διαρκέσει καιρό, ο στόχος αυτός θα πρέπει να μειωθεί ακόμα περισσότερο.



3. Άμεση λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης από την ΕΕ. Για να είναι μεγαλύτερη η ενίσχυση αυτή, είναι αναγκαία η τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης (EUSF) ώστε να καλύπτει και πανδημίες, καθώς και η αύξηση των πόρων του ταμείου.



Τα χρήματα που θα εξασφαλιστούν από τις τρεις αυτές παρεμβάσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν άμεσα σε:

Σημαντική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού αλλά και την άμεση προκήρυξη 4000 μόνιμων θέσεων.

Κάλυψη από το δημόσιο του συνόλου του μισθολογικού κόστους για τις κλειστές επιχειρήσεις. Οι μισθοί των εργαζομένων πρέπει να καταβληθούν στο ακέραιο και να μην υπάρξουν απολύσεις. Για να συμβεί αυτό πρέπει οι επιχειρήσεις να καλυφθούν πλήρως για όσο διάστημα τα έσοδα τους θα είναι αναγκαστικά μηδενικά ενώ τα πάγια έξοδα θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Καταβολή έκτακτου επιδόματος στα χαμηλά εισοδήματα για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών.

Ενίσχυση του ΟΑΕΔ ώστε να διευρυνθούν τα κριτήρια του επιδόματος ανεργίας και να καλυφθούν άμεσα οι εποχικά εργαζόμενοι.

Παροχή έκτακτου επιδόματος σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Παροχή voucher για υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (babysitting) για όσους γονείς η εργασία τους είναι τέτοια που δεν μπορούν να παραμείνουν στο σπίτι. Ταυτόχρονα είναι αναγκαία: Η επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Η αναστολή πληρωμών όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.

Τέλος ένα εξαιρετικά γενναίο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Πρέπει να δράσουμε τώρα, αύριο θα είναι πολύ αργά.



Οφείλουμε να περιορίσουμε τόσο την εξάπλωση του ιού όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις του.



Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, αυτή τη δύσκολη ώρα «βάζει πλάτη» ώστε όλοι μαζί να νικήσουμε την επιδημία και τις επιπτώσεις της.



Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με τα στελέχη μας όπου χρειαστεί αλλά και να αξιοποιήσουμε όλες τις διεθνείς μας επαφές προς αυτή την κατεύθυνση.



Τώρα είναι ώρα ευθύνης. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ:Η χώρα και ο λαός μας βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη όσο και πρωτοφανή κατάσταση, όπως άλλωστε και το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, μπροστά στην έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού.Τούτες τις ώρες αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό θεωρούμε κρίσιμο να επαναφέρουμε το σύνολο των προτάσεών μας για την άμεση ενίσχυση με ιατρικό και επικουρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας.Ταυτόχρονα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά και τις οικονομικές συνέπειες του κορωνοϊού, που πλήττουν ήδη τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.Και αν για τον κορωνοϊό το φάρμακο αποτελεί ακόμη ζητούμενο για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, για την οικονομία το φάρμακο δεν είναι άγνωστο: Απαιτείται άμεση χαλάρωση των δημοσιονομικών περιορισμών και γενναία δημόσια παρέμβαση.Όπως παραδέχτηκε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ταμειακό μαξιλάρι μας δίνει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Ας το αξιοποιήσουμε.Ωστόσο το αυριανό Eurogroup και οι αποφάσεις που θα ληφθούν εκεί είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Η Ελλάδα πρέπει στη συνεδρίαση αυτή να προσέλθει με συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων και κατ' ελάχιστο να διεκδικήσει:1. Όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για τον κορωνοϊό να μην μετράνε στους στόχους του προγράμματος. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές, υπάρχουν και άλλες δαπάνες που εξαιρούνται του στόχου. Με πολύ μετριοπαθείς υπολογισμούς, ένα κονδύλι τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 2 δις, θα χρειαστεί, σε περίπτωση που η κρίση τελειώσει σχετικά σύντομα.2. Ο στόχος του πλεονάσματος - μετά και την εξαίρεση όλων των δαπανών για τον κορωνοϊό - να μειωθεί από φέτος στο 2%. Στην περίπτωση που η κρίση διαρκέσει καιρό, ο στόχος αυτός θα πρέπει να μειωθεί ακόμα περισσότερο.3. Άμεση λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης από την ΕΕ. Για να είναι μεγαλύτερη η ενίσχυση αυτή, είναι αναγκαία η τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης (EUSF) ώστε να καλύπτει και πανδημίες, καθώς και η αύξηση των πόρων του ταμείου.Τα χρήματα που θα εξασφαλιστούν από τις τρεις αυτές παρεμβάσεις θα πρέπει να κατευθυνθούν άμεσα σε:Ταυτόχρονα είναι αναγκαία:Πρέπει να δράσουμε τώρα, αύριο θα είναι πολύ αργά.Οφείλουμε να περιορίσουμε τόσο την εξάπλωση του ιού όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις του.Ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, αυτή τη δύσκολη ώρα «βάζει πλάτη» ώστε όλοι μαζί να νικήσουμε την επιδημία και τις επιπτώσεις της.Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε με τα στελέχη μας όπου χρειαστεί αλλά και να αξιοποιήσουμε όλες τις διεθνείς μας επαφές προς αυτή την κατεύθυνση.Τώρα είναι ώρα ευθύνης.