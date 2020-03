Κόσμος

Κορονοϊός: Πάνω από 100 νεκροί σε μια μέρα στην Ισπανία

«Καλπάζει» και στην Ισπανία ο φονικός ιός, με την κυβέρνηση να θέτει τη χώρα σε καραντίνα.

Πάνω από 2000 νέα κρούσματα του Covid-19 καταγράφηκαν και περισσότεροι από 100 άνθρωποι πέθαναν, σε διάστημα 24 ωρών στην Ισπανία, την δεύτερη πλέον πληγείσα χώρα στην Ευρώπη μετά την Ιταλία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, συνολικά 7.753 κρούσματα έχουν καταγραφεί, ενώ 288 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον νέο κορονοϊό στη χώρα που έχει τεθεί σχεδόν ολόκληρη σε καραντίνα επιχειρώντας να φρενάρει την εξάπλωση της πανδημίας.

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε και η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο προηγούμενος απολογισμός, που δημοσιοποίησαν χθες οι αρχές, έκανε λόγο για περισσότερα από 5.700 κρούσματα και τουλάχιστον 183 νεκρούς.