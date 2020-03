Οικονομία

ΙΕΛΚΑ προς καταναλωτές: υπάρχουν τρόφιμα για όλους

Να κατευνάσει τις ανησυχίες μεγάλης μερίδας του καταναλωτικού κοινου επιχειρει το ΙΕΛΚΑ , λόγω της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού και διαβεβαιώνει, μέσω του προέδρου του Ινστιτούτου, Κωνσταντίνου Μαχαίρα και του γενικού διευθυντή, Λευτέρη Κιοσέ, ότι :

· Οι αλυσίδες σουπερμάρκετ κάνουν τα πάντα προκειμένου τα ελληνικά νοικοκυριά να έχουν όλα τα απαραίτητα είδη.

· Οι αλυσίδες σουπερμάρκετ ακολουθούν όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

· Τα αποθέματα ειδών επαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ο εφοδιασμός των καταστημάτων λειτουργεί και θα λειτουργεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.

· Η πολιτεία, τα σουπερμάρκετ και οι προμηθευτές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία προκειμένου να συνεχιστεί αυτό, σύμφωνα και με τη σημερινή εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αλλά χρειάζεται και η δική σας βοήθεια.

· Θα θέλαμε να παροτρύνουμε όλους να πραγματοποιούν αγορές με σύνεση,

· Να μην αγοράζετε περισσότερα είδη από όσα χρειάζεστε, καθώς μπορεί βραχυπρόθεσμα να τα στερήσετε από άλλους.

· Να πραγματοποιείτε μικρές χρονικά επισκέψεις στα καταστήματα και σε όσο πιο αραιά διαστήματα γίνεται, ώστε να μην υπάρχει αδικαιολόγητος συνωστισμός.

· Να ακολουθείτε τους κανόνες υγιεινής για την προστασία τη δική σας, αλλά και του προσωπικού.

Υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα για όλους, αλλά πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για τη σωστή διάθεση τους, προκειμένου να μην τα στερηθούν αυτοί που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και να μην υπάρχει συνωστισμός στα καταστήματα. Μόνο μαζί θα φροντίσουμε όσους είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο και είναι σημαντικό να προστατευτούν, καταλήγει το ΙΕΛΚΑ.