Κοινωνία

Κάλεσμα και από την Μαρέβα Μητσοτάκη για χειροκρότημα από τα μπαλκόνια στους ανθρώπους του ΕΣΥ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στα χνάρια της Ισπανίας και οι Έλληνες. Το κάλεσμα για το χειροκρότημα στους ανθρώπους του χώρου της Υγείας.

Στα μπαλκόνια τους βγήκαν χθες εκατομμύρια Ισπανοί, για να χειροκροτήσουν το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που δίνει τη μάχη κατά του κορονοϊού, λίγο αφού ολόκληρη η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου τέθηκε σε καραντίνα.

«Σας ευχαριστούμε. Μας δίνεται δύναμη και ζωή. Σας δίνουμε την αγάπη μας και το χειροκρότημα μας», φώναξαν οι Ισπανοί, με τις εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου και του κόσμου.

Ανάλογη κίνηση διοργανώνεται και για σήμερα στην Ελλάδα. Η αυθόρμητη πρωτοβουλία των πολιτών φαίνεται ότι πήρε διαστάσεις, αφού και η Μαρέβα Μητσοτάκη απηύθυνε σχετικό κάλεσμα υποστήριξης στους ανθρώπους του ΕΣΥ.

«Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας δίνουν πραγματικό αγώνα καθημερινά. Τους αξίζει ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ», έγραψε η σύζυγος του Πρωθυπουργού καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία που έχει οριστεί για το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στις 21:00.

«Την Κυριακή 15 Μαρτίου και ώρα 21.00 ακριβώς βγαίνουμε στα μπαλκόνια μας και για πέντε λεπτά χειροκροτούμε τους Ανθρώπους που αγωνίζονται για μας...Τους Ανθρώπους του Συστήματος Υγείας...Ας ακουστεί το χειροκρότημα μας σε κάθε Νοσοκομείο και κάθε σημείο παροχής Υγείας για να τους δώσουμε κουράγιο για τις μέρες που ακολουθούν!

Και όχι μόνο ...όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή την περίοδο για εμάς!», αναφέρεται στην ανακοίνωση που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και των social media.