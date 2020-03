Οικονομία

ΥΠΑ: ΝΟΤΑΜ για την απαγόρευση πτήσεων από και προς την Ισπανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στην απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την απαγόρευση των πτήσεων από και προς τη χώρα που μαστίζεται από τον κορονοϊό.

Από σήμερα 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 24:00 το βράδυ έως τις 29 Μαρτίου 2020 και ώρα 24:00 το βράδυ αναστέλλονται όλες οι πτήσεις μεταφοράς επιβατών, από και προς τα αεροδρόμια της Ισπανίας, σύμφωνα με τη ΝΟΤΑΜ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Από την προσωρινή απαγόρευση πτήσεων που ισχύει από Ελλάδα προς και από Ισπανία εξαιρούνται οι εμπορευματικές (Cargo), οι υγειονομικού ενδιαφέροντος πτήσεις (sanitary) και οι ferry flights (επιστροφή αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμά του).

Υπενθυμίζεται πως ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε και για την Ιταλία με την οποία αναστέλλονται εως τις 29 Μαρτίου 2020 όλες οι πτήσεις μεταφοράς επιβατών από και προς τα αεροδρόμια της Ιταλίας . Εξαιρούνται οι οι εμπορευματικές (Cargo) και οι υγειονομικού ενδιαφέροντος πτήσεις (sanitary).

Η ΥΠΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι οι ενέργειες αυτές γίνονται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ως μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον COVID-19.