Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χωρούν ημίμετρα για τους εκκλησιασμούς

"Η κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών", τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Δεν χωρούν ημίμετρα», για τους εκκλησιασμούς επισημαίνει ο Αλέξης Χαρίτσης και καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών και να προστατεύσει την κοινωνία στο σύνολο της, με αφορμή τη σημερινή παρουσία χιλιάδων πιστών στη λειτουργία και τη θεία κοινωνία.



«Δυστυχώς σήμερα είδαμε στην πράξη ότι τα ημίμετρα δεν αποδίδουν. Η παρουσία χιλιάδων πιστών, ειδικά ευπαθών ομάδων, στη λειτουργία των εκκλησιών και τη θεία κοινωνία επιβεβαιώνει την μικροπολιτική αμηχανία της κυβέρνησης», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.



«Επαναλαμβάνουμε», υπογραμμίζει, ότι «δεν πρόκειται για θέμα ευσέβειας και πίστης, αλλά προστασίας της δημόσιας υγείας». Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «εδώ δεν χωρούν ημίμετρα: η κυβέρνηση οφείλει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων χωρών και να προστατεύσει την κοινωνία μας στο σύνολο της».

Ο Πρωθυπουργός, πάντως, έχει, ήδη, επικοινωνήσει με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και του έχει ζητήσει οι Ιεροί Ναοί να μείνουν ανοιχτοί μόνο για ατομική λατρεία και για την τέλεση των απαραίτητων μυστηρίων με τον ελάχιστο κόσμο. Το θέμα θα εξεταστεί σε αυριανή έκτακτη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.