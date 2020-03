Οικονομία

Κορονοϊός: Μέτρα προστασίας στις λαϊκές αγορές

Τι θα ισχύει από αύριο στις λαϊκές αγορές της Αττικής. Κάτω από ποιες συνθήκες θα λειτουργούν.

«Με το γάντι» θα μπορούν να ψωνίζουν από αυτήν την εβδομάδα οι καταναλωτές σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής ως ένα ακόμη μέτρο προστασίας τους από τον κορονοϊό.

Το γάντι θα τους το προμηθεύουν δωρεάν μαζί με την σακούλα οι ίδιοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών αμέσως μόλις οι καταναλωτές θα πλησιάζουν στον πάγκο και θα ετοιμάζονται να διαλέξουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν.

Αυτό αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, στο σημερινό (15/03/2020) έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) που συνεδρίασε ώστε να ενισχύσει τα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών που επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές.

«Δίνουμε αγώνα στις δύσκολες συνθήκες που μας έχει δημιουργήσει η εξάπλωση του κορονοϊού με αποκλειστικό σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την εξασφάλιση απόλυτης επάρκειας στο σύνολο των προϊόντων στις λαϊκές αγορές» τόνισε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Μουλιάτος που είναι σε συνεχή ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τόσο με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Προστασίας του πολίτη όσο και με την Περιφέρεια Αττικής.

Οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά την ερχόμενη εβδομάδα με υπερεπάρκεια προϊόντων, αλλά και με ειδικές οδηγίες προς το προσωπικό των εταιριών security που τις επιτηρεί, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των καταναλωτών.

Οι ίδιοι οι επαγγελματίες πωλητές έχουν προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα αντισηπτικά για την απολύμανση των πάγκων και των ζυγαριών, χρησιμοποιούν οι ίδιοι γάντια, ενώ από αύριο θα αρχίσουν να τα διαθέτουν και στους καταναλωτές.