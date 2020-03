Κοινωνία

Κορονοϊός: περιορισμοί και στις θαλάσσιες μεταφορές

Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,.

Προσωρινούς περιορισμούς στις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με την Ελλάδα, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ισχύει από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως 15.4.2020 και ώρα 15:00 για τις θαλάσσιες μεταφορές προβλέπει αναλυτικά τα εξής:

Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλασσίων συνδέσεων με την Αλβανία και την Ιταλια, περιλαμβανομένου του κατάπλου στην Ελληνική επικράτεια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. Ο προσωρινός περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν καταλαμβάνει φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπορεύματα.

Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής) σε ελληνικά λιμάνια και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού στην ελληνική επικράτεια.

Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.?