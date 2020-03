Life

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Λάκης Κομνηνός με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο δημοφιλής πρωταγωνιστής, σε μια συνέντευξη – εξομολόγηση, μιλά για την πορεία του, τα παρασκήνια και τους γάμους του.

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Λάκη Κομνηνό.

Ο κορυφαίος ηθοποιός, σε μία σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλά για την πορεία του στον κινηματογράφο αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Μεταξύ άλλων, ο Λάκης Κομνηνός, αναφέρεται στα παρασκήνια των μεγάλων επιτυχιών του σινεμά αλλά και στους γάμους του, από τους οποίους απέκτησε τρεις γιους.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, την Δευτέρα, στις 23:45, στον ΑΝΤ1.

