Κορονοϊός: Κλείνει τα σύνορά της η Γερμανία

Η απόφαση που διαρρέεται από πηγές της Καγκελαρίας και οι διευκρινίσεις της Γαλλίας.

Οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να κλείσουν από αύριο το πρωί τα σύνορα της χώρας με τη Γαλλία, την Ελβετία και την Αυστρία, επιχειρώντας να αποτρέψουν την εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορονοϊού, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή ενήμερη για το θέμα.

Το κλείσιμο των συνόρων θα εφαρμοστεί από τις 8:00 το πρωί τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας), όμως δεν θα αφορά τις διελεύσεις εμπορευμάτων και θα εξαιρούνται οι μεθοριακοί εργαζόμενοι, σύμφωνα με την πηγή αυτή που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της εφημερίδας Bild.

Τα μέτρα που λαμβάνονται στα σύνορα Γαλλίας-Γερμανίας, για την αναχαίτιση της επιδημίας του νέου κορονοϊού, δεν συνιστούν κλείσιμο των συνόρων, αλλά ενίσχυση των ελέγχων, ανακοίνωσε από την πλευρά της η γαλλική προεδρία.

Χωρίς να επικαλείται κάποια πηγή και η γερμανική εφημερίδα Bild έγραψε ότι η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας συμφώνησαν το κλείσιμο με τους επικεφαλής των κρατιδίων που εμπλέκονται και το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 8 το πρωί τοπική ώρα αύριο.

«Δεν πρόκειται για κλείσιμο συνόρων. Πρόκειται για μέτρα που ενισχύουν τους ελέγχους» ανέφερε ένας αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η Γερμανίδα καγκελάριος συνομίλησαν το Σαββατοκύριακο και συντόνισαν τις προσπάθειές τους.

Ένας από τους λόγους που ανέφεραν οι γερμανικές αρχές, εκτός του ελέγχου της επιδημίας, είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι πολίτες των γειτονικών χωρών να σπεύσουν μαζικά να κάνουν αγορές από τα γερμανικά καταστήματα και να αδειάσουν τα ράφια.

Το εν λόγω μέτρο δεν θα αφορά, προς το παρόν, τις άλλες χώρες που συνορεύουν με τη Γερμανία, που κρίνεται πως είναι λιγότερο προβληματικές σε σχέση με την εξάπλωση του ιού.