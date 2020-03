Κοινωνία

Το viral μήνυμα νοσηλευτή: Δε θέλω χειροκρότημα, θέλω να καθίσετε στα σπίτια σας

Το γύρο του διαδικτύου κάνει το μήνυμα του νοσηλευτή που ζητά από τους πολίτες να υπακούσουν τους ειδικούς.

Το γύρο των social media κάνει τις τελευταίες ώρες η ανάρτηση νοσηλευτή, με αφορμή το αποψινό κάλεσμα για χειροκρότημα από τα μπαλκόνια στο προσωπικό του ΕΣΥ.

Ο νοσηλευτής τονίζει ότι, «προσωπικά, δε θέλω να με χειροκροτήσετε από τα μπαλκόνια σας. Θέλω να παραμείνετε σε αυτά για όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να κάνω τη δουλειά μου όσο γίνεται πιο ανθρώπινα.

Θέλω να παραμείνετε σε αυτά για όσο καιρό χρειαστεί και να ακούτε συμβουλές ανθρώπων με άσπρες ποδιές και όχι ανθρώπων με μαύρα ράσα», τονίζει ο νοσηλευτής, που καταλήγει ζητώντας ενίσχυση του συστήματος Υγείας.

Το κάλεσμα για χειροκρότημα, που συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Κροατία, έχει προαναγγελθεί για τις 21:00, το βράδυ της Κυριακής.