Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπέρασε τους 6000 ο αριθμός των νεκρών παγκοσμίως

Ραγδαία η εξάπλωση του θανατηφόρου ιού, κυρίως, στην Ευρώπη....

Ο αριθμός των θανάτων, που συνδέονται με τον νέο κορονοϊό, ξεπέρασε παγκοσμίως τους 6.000, μετά την ανακοίνωση από την Ισπανία 105 νέων θανάτων σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με τον απολογισμό που κατήρτισε το Γαλλικό Πρακτορείο, βασιζόμενο στις επίσημες πηγές, σήμερα στις 15.30 ώρα Ελλάδας.

Συνολικά, 6.036 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό και 159.844 κρούσματα έχουν καταγραφεί παγκοσμίως.

Η Κίνα παραμένει η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών (3.199), όμως στην Ευρώπη καταγράφεται ραγδαία εξάπλωση του ιού, με 1.907 θανάτους, εκ των οποίων 1.441 στην Ιταλία και 288 στην Ισπανία, τις δύο πλέον πληγείσες χώρες της ηπείρου.