Πολιτική

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Πρέπει και μπορούμε να ανταποκριθούμε στους περιορισμούς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα μέσω των social media έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας πως βρίσκεται δίπλα στους πολίτες.

Mε εκτενές μήνυμά της στην προσωπική της σελίδα της στο facebook η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου παροτρύνει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να ακολουθήσουν πιστά τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και των κρατικών αρχών για όσο κρατήσει η πανδημία του κορονοϊού. Όπως επισημαίνει η Πρόεδρος πρέπει να μένουμε σπίτι και να ελαχιστοποιήσουμε εξόδους και μετακινήσεις και τονίζει ότι πρόκειται για οδηγίες τις οποίες ακολουθεί και η ίδια, στο μέτρο που της επιτρέπουν οι υποχρεώσεις της ως Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σημειώνει, επίσης, ότι οι περιορισμοί που μας επιβάλλονται είναι ίσως ασφυκτικοί για την ιδιοσυγκρασία μας ως Ελλήνων. Όμως, πρέπει και μπορούμε να ανταποκριθούμε, ενώ τονίζει ότι έχουμε αποδείξει και σε άλλες δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, ότι όταν πρυτανεύουν η ευθύνη κι η αλληλεγγύη, ξεπερνούμε τα προβλήματα, όσο ανυπέρβλητα κι αν δείχνουν.

Ειδικότερα, στο μήνυμά της η κα Σακελλαροπούλου τονίζει:

«Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που, τον τελευταίο καιρό, βιώνουμε όλοι, νιώθω έντονη την ανάγκη να συνεχίσω την επαφή μας μέσω των κοινωνικών δικτύων και με τη νέα μου ιδιότητα.

Παράδοξο, αλλά ο μόνος τρόπος να προστατέψουμε τους αγαπημένους μας και τους συμπολίτες μας, είναι να μείνουμε μακριά τους. Για όσο χρειαστεί και μέχρι να ξεπεράσουμε την κρίση, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Ακολουθούμε πιστά, τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και των κρατικών αρχών. Μένουμε σπίτι και ελαχιστοποιούμε εξόδους και μετακινήσεις. Πρόκειται για οδηγίες τις οποίες ακολουθώ και η ίδια, στο μέτρο που μου επιτρέπουν οι υποχρεώσεις μου ως ΠτΔ.

Οι περιορισμοί που μας επιβάλλονται είναι ίσως ασφυκτικοί για την ιδιοσυγκρασία μας ως Ελλήνων. Όμως, πρέπει και μπορούμε να ανταποκριθούμε. Έχουμε, άλλωστε, αποδείξει και σε άλλες δύσκολες στιγμές της ιστορίας μας, ότι όταν πρυτανεύουν η ευθύνη κι η αλληλεγγύη, ξεπερνούμε τα προβλήματα, όσο ανυπέρβλητα κι αν δείχνουν. Μπορεί όχι αλώβητοι, αλλά σίγουρα δυνατότεροι. Είμαι δίπλα σας.

Όπως δίπλα στέκομαι και σε όλους όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης αυτής. Κυρίως γιατρούς και νοσηλευτές, το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πολιτικής Προστασίας, αλλά και φαρμακοποιούς, εργαζόμενους σε καταστήματα τροφίμων και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα για να μη λείψουν είδη πρώτης ανάγκης από όλους εμάς, και όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν από το σπίτι. Οφείλω -οφείλουμε- τεράστια ευγνωμοσύνη και προσωπικά θα συμπαρασταθώ στην προσπάθειά τους με όποιον τρόπο μπορώ.

Η χώρα, η Ευρώπη, ο πλανήτης ολόκληρος ζει μια πρωτοφανή κρίση με συνέπειες που αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να προβλέψουμε ή ακόμα και να φανταστούμε. Οι αντοχές της οικονομίας μας θα δοκιμαστούν και θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει και να αισιοδοξούμε. Η πρόοδος της επιστήμης και ο συνδεδεμένος κόσμος μας, θα επιτρέψει στους επιστήμονες να δράσουν ταχύτερα από ποτέ, στους μαθητές και φοιτητές να διατηρήσουν την επαφή τους με τη γνώση, στις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν στην πράξη τα σημαντικά οφέλη της τηλεργασίας στην παραγωγικότητα και την ικανοποίηση των εργαζομένων. Και στους περισσότερους από εμάς να απομονωθούμε, χωρίς να νιώθουμε μόνοι.

Θα τα καταφέρουμε. Με πειθαρχία και σύνεση, ψυχραιμία και αισιοδοξία, θα τα καταφέρουμε».