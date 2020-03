Κοινωνία

Κορονοϊός: Το χειροκρότημα της Ελλάδας στους ανθρώπους του ΕΣΥ (βίντεο)

Στα μπαλκόνια τους βγήκαν οι Αθηναίοι και τίμησαν τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας, που δίνουν τη μάχη κατά του κορονοϊού.

Στις 21:00 όπως πρόσταζε το διαδικτυακό κάλεσμα βγήκαν στα μπαλκόνια τους και χειροκρότησαν τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ οι κάτοικοι των Αθηνών και όχι μόνο.

Μόλις η ώρα πήγε «ακριβώς» κόσμος κάθε ηλικίας βγήκε στο μπαλκόνι του και τίμησε συμβολικά τους ανθρώπους που υπερβάλλουν ευαυτόν για τη μάχη κατά του κορονοϊού.

Μεγάλοι άνθρωποι, εμφανώς συγκινημένοι, μικρότεροι με κινητά στα χέρια τους βγήκαν και μέσα από την πρωτόγνωρη αυτήν απομόνωση, χειροκρότησαν τους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας.

«Μπράβο», φώναξαν πολλοί.

Ένας νοσηλευτής, πάντως, είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμά του, λέγοντας πως «εγώ δε θέλω χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια σας, αλλά να μείνετε σε αυτά για όσο χρειαστεί», τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό.

Σας Ευχαριστούμε Έλληνες για το χειροκρότημα σας

