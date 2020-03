Υγεία - Περιβάλλον

"Θερίζει" ζωές ο κορονοϊός στην Ιταλία

Μέσα σε μια ημέρα έχασαν την ζωή τους 368 ασθενείς - Χιλιάδες για τα νέα κρούσματα...

Τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ιταλία είναι πλέον 24.747. Οι νεκροί έφτασαν τους 1.809 ενώ ιάθηκαν 2.335.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πολιτικής Προστασίας, χθες τα κρούσματα ήταν 21.157, απεβίωσαν 1.441 ασθενείς και 1996 ήταν οι ιαθέντες.

Μέσα σε μια ημέρα διαγνώσθηκαν 3.590 νέοι θετικοί στον ιό και έχασαν την ζωή τους 368 άνθρωποι.

Στην Λομβαρδία συνολικά υπάρχουν 13.272 κρούσματα και 1.218 νεκροί.

Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια μολύνθηκαν 3.093 άνθρωποι και οι νεκροί, συνολικά, είναι 284. Στο δε Βένετο σημειώθηκαν 2.172 μεταδόσεις και υπάρχουν 63 νεκροί