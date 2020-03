Κοινωνία

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα για τη λειτουργία των ΚΕΠ

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζονται τα μέτρα προστασίας των υπαλλήλων στα ΚΕΠ.

Έκτακτα μέτρα σχετικά με την λειτουργία των ΚΕΠ για την προστασία υπαλλήλων και των πολιτών παίρνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη κατεπειγόντων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, από αύριο, 16 Μαρτίου 2020, και μέχρι νεωτέρας τα ΚΕΠ θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ωράριο?7.30 πμ έως 15.00 μμ.

Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού),ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και ο συνωστισμός και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα των πολιτών.

Επιπλέον, θα αναρτηθούν στην είσοδο των καταστημάτων ΚΕΠ και στις ιστοσελίδες των δήμων τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορούν να καλούν οι πολίτες για προσυνεννόηση ή πληροφορίες. Οι διευθυντές έχουν την ευθύνη της χρονικής ιεράρχησης για τη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων. Ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και εγκυκλίου λειτουργίας, έπειτα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά.

Tέλος, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή περαιτέρω ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην πύλη "ΕΡΜΗΣ" (ermis.gov.gr), με στόχο την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη μείωση προσέλευσής τους στα ΚΕΠ.