Κορονοϊός: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η Σερβία

Και η σερβική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα, όπως ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμα ο Πρόεδρός της.

Η Σερβία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να ελέγξει την εξάπλωση της επιδημίας Covid-19, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«Από αυτήν την στιγμή, έχουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο πρόεδρος της Σερβίας προαναγγέλλοντας ότι θα τεθούν σε ισχύ «σκληρότερα μέτρα».

Η μάχη κατά του αόρατου εχθρού θα έχει ως στόχο την προστασία των ηλικιωμένων, που κινδυνεύουν περισσότερο από τον νέο ιό, πρόσθεσε.

Οι υγειονομικές αρχές της Σερβίας έχουν μέχρι στιγμής αναφέρει 46 κρούσματα και έχει πραγματοποιήσει τεστ σε 283 ανθρώπους. Δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι.