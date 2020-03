Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: οι υγειονομικοί χρειάζονται πολλά μπράβο στην πράξη

Εύσημα από την πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για τους υγειονομικούς που δίνουν τη μάχη εναντίον του κορονοϊού.

Έμπρακτη αναγνώριση του αγώνα των υγειονομικών εναντίον του COVIT-19 ζητά η Φώφη Γεννηματά.

"Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους τους υγειονομικούς που δίνουν τη μάχη.

Εκτός από το χειροκρότημα χρειάζονται πολλά μπράβο στην πράξη.

Μη ξεχνάμε ότι οι νοσηλευτές θα πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά", έγραψε στο Twitter η η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.