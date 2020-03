Κοινωνία

Αναστολή όλων των εργασιών στα δικαστήρια

Νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων. Τι ορίζεται. Ποιες υποθέσεις εξαιρούνται της αναστολής.

Στο πλαίσιο των γενικότερων μέτρων που λαμβάνονται από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της διασποράς του νέου κορονοϊού, περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι εργασίες των δικαστηρίων, σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Με την νέα ΚΥΑ αναστέλλονται όλες οι δίκες που αφορούν πλημμελήματα, πλην των αυτοφώρων αδικημάτων, καθώς και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, πλην των προσωρινών διαταγών.

Επιπλέον, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, θα εξετάζονται μόνο αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, αντιρρήσεις και κατεπείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.