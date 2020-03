Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κάσο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ταρακουνήθηκε η Κάσος από το σεισμό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στα ανοιχτά του νησιού.

Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια-νοτιοανατολικά της Κάσου σήμερα Δευτέρα στις 03:53, ενημέρωσε με ανακοίνωσή του που διανεμήθηκε σε ΜΜΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σεισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται «ασθενής» από το Ινστιτούτο, είχε επίκεντρο υποθαλάσσια περιοχή σε απόσταση 11 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Κάσου, ή 415 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας.