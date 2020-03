Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί στην Ευρώπη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο παγκόσμιος απολογισμός υπερβαίνει πλέον τους 6.000 νεκρούς. Πολλές χώρες, επιδιώκοντας να προστατευθούν, απομονώνονται ακόμη περισσότερο.

Ξεπεράστηκε χθες Κυριακή στην Ευρώπη το φράγμα των 2.000 θανάτων εξαιτίας του κορονοϊού, με τον παγκόσμιο απολογισμό να υπερβαίνει πλέον τους 6.000 νεκρούς παγκοσμίως και τα μέτρα περιορισμού των κινήσεων των πληθυσμών και τα κλεισίματα των συνόρων να πολλαπλασιάζονται.

Αντιμέτωπες με το κλίμα πανικού που έχει προκαλέσει η επιδημία, οι κυριότερες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως (Fed, ΕΚΤ, αυτές της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Ελβετίας κ.ά.) άρχισαν χθες Κυριακή να λαμβάνουν συντονισμένα μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας στις αγορές. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα μείωσε έτσι το κατευθυντήριο επιτόκιό της κατά μία μονάδα, στο μηδέν, για να καθησυχάσει τις αγορές.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε έκκληση στις κυβερνήσεις όλου του πλανήτη να συνεργαστούν για να αποτραπεί η ύφεση. Η χώρα που έχει χτυπηθεί πιο σκληρά από οποιαδήποτε άλλη στην Ευρώπη από την πανδημία, η Ιταλία, κατέγραψε χθες Κυριακή αριθμό θυμάτων χωρίς προηγούμενο, 368 νέους θανάτους σε 24 ώρες. Ο απολογισμός της COVID-19 αυξήθηκε έτσι στους 1.809 νεκρούς στη χερσόνησο.

Η Κίνα, η χώρα όπου εμφανίστηκε ο SARS-CoV-2 και ξέσπασε η επιδημία τον Δεκέμβριο, είναι εκείνη που θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς (3.213 ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όπως ανακοινώθηκε σήμερα), αλλά είναι η Ευρώπη πλέον η περιοχή του κόσμου όπου εξαπλώνεται ταχύτερα η ασθένεια COVID-19, με 2.291 θανάτους, στην πλειονότητά τους στην Ιταλία και την Ισπανία — σε αυτή την τελευταία, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί κατέγραψε αλματώδη αύξηση, με 2.000 νέα κρούσματα μέσα σε ένα 24ωρο.

Την ώρα που η Ευρώπη θρηνεί τους νεκρούς της, η Κίνα μοιάζει να έχει φρενάρει την εξάπλωση του ιού (14 ανακοινώθηκαν Δευτέρα, από 15 χθες Κυριακή). Συνολικά και επισήμως, 6.435 άνθρωποι είχαν πεθάνει από την ασθένεια σε όλο τον κόσμο, με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από επίσημες πηγές ως τις 02:30 σήμερα Δευτέρα, επί συνόλου 159.860 κρουσμάτων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΫ), η Ευρώπη αποτελεί «το επίκεντρο» της πανδημίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές προστατευτικού ιατρικού εξοπλισμού, για να εγγυηθεί τον εφοδιασμό των χωρών-μελών της. Η Ισπανία, η χώρα με τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό στη Γηραιά Ήπειρο, επέβαλε μέτρα περιορισμού των κινήσεων του πληθυσμού της και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες.

Χαρτί τουαλέτας και κάνναβη

Μπροστά στην αμείλικτη εξάπλωση της πανδημίας, κλεισίματα, περιορισμοί μετακινήσεων και ακυρώσεις εκδηλώσεων συνέχιζαν να ανακοινώνονται ασταμάτητα.

Έχοντας τραβήξει το χειρόφρενο από χθες (εστιατόρια, μπαρ, ντισκοτέκ, σινεμά, σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν) η Γαλλία, όπου χθες ξεπεράστηκε το επίπεδο των 5.000 κρουσμάτων και των 120 θανάτων, διεξήγαγε παρ’ όλ’ αυτά δημοτικές εκλογές χθες, αλλά η συμμετοχή κατέρρευσε περιοριζόμενη περί το 20% του συνόλου των πολιτών που είχαν δικαίωμα να λάβουν μέρος.

Η Αυστρία (860 κρούσματα ως το απόγευμα χθες Κυριακή, μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ) απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις περισσοτέρων των πέντε ανθρώπων και επέβαλε περιορισμούς στις μη απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις. Ολλανδία και Λουξεμβούργιο διέταξαν επίσης χθες το κλείσιμο των δημόσιων χώρων και των εμπορικών καταστημάτων και η Ιρλανδία των παμπ.

Στην Ολλανδία, η κυβέρνηση έκλεισε σχολεία, μπαρ, οίκους ανοχής και τα... κόφι σοπ, όπου σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των μέτρων, καθώς οι πελάτες ήθελαν να εφοδιαστούν μαριχουάνα. Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επ’ αόριστον κηρύχθηκε στη Σερβία, όπου κινητοποιείται ο στρατός για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Μέτρα εναντίον του αόρατου εχθρού

Πολλές χώρες, επιδιώκοντας να προστατευθούν, απομονώνονται ακόμη περισσότερο, ως και στο εσωτερικό της ΕΕ, όπου τίθεται προσωρινά τουλάχιστον στον πάγο η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας. Γερμανία και Γαλλία κλείνουν εν μέρει τα σύνορά τους. Η Ρωσία (45 κρούσματα, κανένας θάνατος) έκλεισε τα χερσαία σύνορά της με τη Νορβηγία και την Πολωνία στους ξένους.

Στην Ιταλία, οι αρχές της Λομβαρδίας (βόρεια) εξέφραζαν πλέον ανοικτά την ανησυχίες τους για τη δυνατότητα των νοσοκομείων να αντεπεξέλθουν στο τσουνάμι των ασθενών. Στη Ρώμη, όλες οι λειτουργίες και οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας των καθολικών θα γίνουν χωρίς πιστούς, όπως και όλα τα κηρύγματα του πάπα Φραγκίσκου μέχρι τη 12η Απριλίου. Ο ποντίφικας πάντως βγήκε από το Βατικανό χθες για να πάει να προσευχηθεί σε εκκλησία όπου βρίσκεται «θαυματουργός» ξύλινος σταυρός, που το 1522 είχε χρησιμοποιηθεί σε λιτανεία για να τερματιστεί επιδημία πανούκλας.

Οι αρχές του Περού θα κλείσουν τα σύνορα της χώρας για να περιορίσουν την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής Μαρτίν Βισκάρα χθες Κυριακή. Ο Βισκάρα παρότρυνε ταυτόχρονα τους πολίτες να τεθούν σε απομόνωση για 15 ημέρες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη χώρα πλέον ανέρχονται σε 71.

Ο πρόεδρος Αλμπέρτο Φερνάντες ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι η Αργεντινή κλείνει τα σύνορά της και αναστέλλει τα μαθήματα σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλιμακώνοντας δραματικά τα μέτρα που λαμβάνει το Μπουένος Άιρες για να περιορίσει την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. «Κλείσαμε τα σύνορα της Αργεντινής», είπε ο Φερνάντες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας πως το μέτρο αφορά μόνο τις εισόδους στη χώρα, ενώ η έξοδος από την επικράτεια παραμένει ελεύθερη. Το μέτρο, όπως και η αναστολή της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα ισχύσει ως τουλάχιστον την 31η Μαρτίου.

Μεγάλες ουρές αναμονής

Τα μέτρα γίνονται σκληρότερα και εκτός της Ευρώπης. Στις ΗΠΑ, οι νέοι έλεγχοι για τους Αμερικανούς που επιστρέφουν από την Ευρώπη έχουν προκαλέσει χάος στα αεροδρόμια: μακριές ουρές πολύωρης αναμονής, πολύ πυκνές, αντίθετα με τις οδηγίες των υγειονομικών υπηρεσιών. Στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλέιζιο ανακοίνωσε το κλείσιμο των δημόσιων σχολείων.

Υπουργοί, σύμβουλοι, δημοσιογράφοι: όλοι όσοι μπαίνουν στον Λευκό Οίκο θα υποβάλλονται στο εξής σε θερμομέτρηση, για να εντοπίζονται συμπτώματα μόλυνσης από τον κορονοϊό. «Από το πρωί της Δευτέρας, λήψεις θερμοκρασίας σώματος θα γίνονται σε κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στον Λευκό Οίκο», ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο Τζαντ Ντίρι, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας. «Επιπρόσθετοι έλεγχοι της θερμοκρασίας του σώματος θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλους όσοι έρχονται σε επαφή με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο», πρόσθεσε. Στην πασίγνωστη West Wing, τη δυτική πτέρυγα του κτιρίου της αμερικανικής προεδρίας, όπου βρίσκονται το Οβάλ Γραφείο και τα γραφεία των στενότερων συνεργατών του αμερικανού προέδρου, λειτουργεί επίσης η αίθουσα Τύπου και υπάρχουν μικροί χώροι εργασίας για ορισμένους από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλέιζιο ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλεται η λειτουργία των μπαρ και των εστιατορίων της μεγαλούπολης, που θα μπορούν να κάνουν μόνο παραδόσεις κατ’ οίκον, καθώς επιβάλλονται αυστηρότερα μέτρα με σκοπό να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού. «Αύριο θα υπογράψω διάταγμα που ορίζει πως τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα καφέ θα κάνουν μόνο παραδόσεις κατ’ οίκον. Τα νυχτερινά κέντρα, τα σινεμά, τα μικρά θέατρα και οι συναυλιακοί χώροι θα πρέπει να κλείσουν. Το διάταγμα θα ισχύσει από τις 09:00», ανέφερε ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, που νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των δημόσιων σχολείων από σήμερα.

Οι αμερικανικές αρχές κατέγραψαν ως χθες Κυριακή, με περιορισμένο αριθμό σετ εξετάσεων διαθέσιμο, σχεδόν 3.000 κρούσματα και 65 θανάτους εξαιτίας της επιδημίας. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά επτά από το Σάββατο, όταν ανακοινώνονταν 58. Παγκοσμίως, τα κρούσματα μόλυνσης είχαν ξεπεράσει τα 162.000 και οι νεκροί τους 6.000 ως χθες βράδυ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σκόπιμο μολαταύτα να εξάρει τη «σπουδαία» πρωτοβουλία της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας να μειώσει το κατευθυντήριο επιτόκιό της ενώ φάνηκε αισιόδοξος. «Μαθαίνουμε παρακολουθώντας άλλες χώρες», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος. «Είναι πολύ μολυσματικός ιός (...) Αλλά έχουμε τρομερό έλεγχο της κατάστασης».

Ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του επικρίνονται εντός κι εκτός χώρας διότι μοιάζουν να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της πανδημίας και προτιμούν να επαινούν τους εαυτούς τους για τον αποτελεσματικό, κατ’ αυτούς, τρόπο που χειρίζονται την κρίση. Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, κορυφαίος αμερικανός επιδημιολόγος, δεν φάνηκε να μοιράζεται και πολύ την αισιοδοξία του ενοίκου του Λευκού Οίκου. «Τα χειρότερα είναι μπροστά μας», επέμεινε να προειδοποιεί ο Φάουτσι, πράγμα που επαναλαμβάνει διαρκώς από την προηγούμενη εβδομάδα. «Το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την πρόκληση θα κρίνει την έκβαση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε χθες ότι οι κάτοικοι επτά πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Καράκας, θα τελούν υπό περιορισμό στα σπίτια τους από σήμερα. Το Ισραήλ έκλεισε χθες εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, καφέ, γήπεδα, ενώ η δίκη του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αναβλήθηκε εξαιτίας της επιδημίας. Ο πληθυσμός του Λιβάνου θα πρέπει να μείνει στο σπίτι για δύο εβδομάδες, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού θα κλείσει από μεθαύριο Τετάρτη ως τα τέλη Μαρτίου.

Το Ιράν, ένα από τα κράτη που πλήττεται περισσότερο παγκοσμίως, ανακοίνωσε 113 επιπλέον θανάτους (724 νεκροί συνολικά, 13.938 κρούσματα). Οι αρχές απαίτησαν από τους κατοίκους της Ισλαμικής Δημοκρατίας «να ακυρώσουν όλα τα ταξίδια και να παραμείνουν στα σπίτια τους» κλείνοντας χώρους λατρείας. Στην Αφρική, ήπειρο η οποία ως πρότινος παρέμενε συγκριτικά μάλλον αλώβητη, πλέον η πανδημία προελαύνει, όπως λίγο ως πολύ παντού. Τα πρώτα κρούσματα ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Κονγκό, Ρουάντα, Ισημερινή Γουινέα, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και Σεϊχέλες. Η Κένυα έκλεισε τα σύνορά της, ενώ η Νότια Αφρική όπως και η Γκάνα απαγόρευσε την είσοδο των πολιτών χωρών υψηλού κινδύνου στην επικράτεια.

Το Μαρόκο ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι διεθνείς πτήσεις «μέχρι νεοτέρας διαταγής», αλλά ενέκρινε ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό ευρωπαίων τουριστών που αποκλείστηκαν. Η Κολομβία απαγόρευσε την είσοδο στους αλλοδαπούς, ενώ η Χιλή, όπως και το Περού, έκλεισε τα λιμάνια στα κρουαζιερόπλοια, μετά την καραντίνα στην οποία τέθηκαν δύο, με περίπου 1.300 επιβαίνοντες. Άλλο κρουαζιερόπλοιο με 3.700 επιβάτες βρίσκεται σε καραντίνα στη Νέα Ζηλανδία, που απαγόρευσε επίσης ως την 30ή Ιουνίου τον ελλιμενισμό τους.

Οι αρχές της Γουατεμάλας ανακοίνωσαν χθες Κυριακή τον πρώτο θάνατο εξαιτίας της επιδημίας του κορονοϊού, ενός ηλικιωμένου ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τη Μαδρίτη, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας Ούγο Μονρόι. Ο Μονρόι τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο άνθρωπος που υπέκυψε στην ασθένεια COVID-19, ηλικίας 85 ετών, επέστρεψε από την Ισπανία χωρίς να έχει παρουσιάσει το παραμικρό σύμπτωμα μόλυνσης. Μόλις το Σάββατο ο άνδρας εμφάνισε συμπτώματα και οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι είχε προσβληθεί από τον SARS-CoV-2 νωρίς χθες το πρωί, σύμφωνα με τον γουατεμαλτέκο υπουργό Υγείας. Ο ασθενής υπέκυψε αργότερα σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Αντίθετα με αυτήν του Μεξικού, πολλές κυβερνήσεις χωρών της κεντρικής Αμερικής επιβάλλουν πλέον αυστηρά μέτρα περιορισμού της κίνησης των πολιτών τους, προκειμένου να ανασχεθεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Χθες Κυριακή, η αστυνομία στην Ονδούρα απομάκρυνε κόσμο από τις παραλίες, τον έβγαλε από καταστήματα και καφετέριες, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης να απαγορευθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές συναθροίσεις άνω των 50 ανθρώπων.