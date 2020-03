Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πρεμιέρα κλινικών δοκιμών στις ΗΠΑ για εμβόλιο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για την πιστοποίηση και την έκδοση άδειας για τη διάθεση οποιουδήποτε εμβολίου;

Οι κλινικές δοκιμές για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας εμβολίου για την πρόληψη του νέου κορονοϊού ξεκινούν σήμερα Δευτέρα στις ΗΠΑ, μετέδωσε το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press επικαλούμενο κυβερνητικό αξιωματούχο.

Ο πρώτος συμμετέχων στη δοκιμή, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ και διεξάγεται στο Ινστιτούτο Ερευνών Υγείας Kaiser Permanente της Ουάσινγκτον, θα λάβει το πειραματικό εμβόλιο εντός της ημέρας, διευκρίνισε το AP.

Για τις δοκιμές, την εξακρίβωση τυχόν παρενεργειών, την πιστοποίηση και την έκδοση άδειας για τη διάθεση οποιουδήποτε εμβολίου θα απαιτηθούν από 12 ως 18 μήνες, τονίζει το Ασόσιεϊτιντ Πρες, επικαλούμενο αξιωματούχους του δημόσιου συστήματος υγείας.