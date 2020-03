Κόσμος

Κορονοϊός: “Κατεβάζει ρολά” και η Νέα Υόρκη

Μετά από αντιδράσεις αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολείων, ενώ αυστηροποιούνται τα μέτρα στις ΗΠΑ.

Υπουργοί, σύμβουλοι, δημοσιογράφοι: όλοι όσοι μπαίνουν στον Λευκό Οίκο θα υποβάλλονται στο εξής σε θερμομέτρηση, για να εντοπίζονται συμπτώματα μόλυνσης από τον κορονοϊό.

«Από το πρωί της Δευτέρας, λήψεις θερμοκρασίας σώματος θα γίνονται σε κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στον Λευκό Οίκο», ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο Τζαντ Ντίρι, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας.

«Επιπρόσθετοι έλεγχοι της θερμοκρασίας του σώματος θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλους όσοι έρχονται σε επαφή με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο», πρόσθεσε.

Στην πασίγνωστη West Wing, τη δυτική πτέρυγα του κτιρίου της αμερικανικής προεδρίας, όπου βρίσκονται το Οβάλ Γραφείο και τα γραφεία των στενότερων συνεργατών του αμερικανού προέδρου, λειτουργεί επίσης η αίθουσα Τύπου και υπάρχουν μικροί χώροι εργασίας για ορισμένους από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

Στο μεταξύ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλέιζιο ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλεται η λειτουργία των μπαρ και των εστιατορίων της μεγαλούπολης, που θα μπορούν να κάνουν μόνο παραδόσεις κατ’ οίκον, καθώς επιβάλλονται αυστηρότερα μέτρα με σκοπό να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού.

«Αύριο θα υπογράψω διάταγμα που ορίζει πως τα εστιατόρια, τα μπαρ και τα καφέ θα κάνουν μόνο παραδόσεις κατ’ οίκον. Τα νυχτερινά κέντρα, τα σινεμά, τα μικρά θέατρα και οι συναυλιακοί χώροι θα πρέπει να κλείσουν. Το διάταγμα θα ισχύσει από τις 09:00», ανέφερε ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, που νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των δημόσιων σχολείων από σήμερα.

Οι αμερικανικές αρχές κατέγραψαν ως χθες Κυριακή — με περιορισμένο αριθμό σετ εξετάσεων διαθέσιμο — σχεδόν 3.000 κρούσματα και 65 θανάτους εξαιτίας της επιδημίας. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά επτά από το Σάββατο, όταν ανακοινώνονταν 58. Παγκοσμίως, τα κρούσματα μόλυνσης είχαν ξεπεράσει τα 162.000 και οι νεκροί τους 6.000 ως χθες βράδυ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε σκόπιμο μολαταύτα να εξάρει τη «σπουδαία» πρωτοβουλία της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας να μειώσει το κατευθυντήριο επιτόκιό της — «καλή είδηση» — ενώ φάνηκε αισιόδοξος. «Μαθαίνουμε παρακολουθώντας άλλες χώρες», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος. «Είναι πολύ μολυσματικός ιός. Αλλά έχουμε τρομερό έλεγχο της κατάστασης».

Ο Τραμπ και αξιωματούχοι της κυβέρνησής του επικρίνονται εντός κι εκτός χώρας διότι μοιάζουν να υποβαθμίζουν τη σοβαρότητα της πανδημίας και προτιμούν να επαινούν τους εαυτούς τους για τον αποτελεσματικό, κατ’ αυτούς, τρόπο που χειρίζονται την κρίση.

Ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, κορυφαίος αμερικανός επιδημιολόγος, δεν φάνηκε να μοιράζεται και πολύ την αισιοδοξία του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

«Τα χειρότερα είναι μπροστά μας», επέμεινε να προειδοποιεί ο Φάουτσι, πράγμα που επαναλαμβάνει διαρκώς από την προηγούμενη εβδομάδα. «Το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτή την πρόκληση θα κρίνει την έκβαση», πρόσθεσε.