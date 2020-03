Κοινωνία

Κορονοϊός: πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ΕΚΑΒ

Διασώστης του ΕΚΑΒ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Τι αναφέρουν, σε ανάρτησή τους, οι συνάδελφοί του...

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στην οικογένεια του ΕΚΑΒ ανακοίνωσε, μέσω Facebook, η ομάδα diasostis.com.

Πρόκειται για διασώστη του ΕΚΑΒ της κεντρικής υπηρεσίας Αθηνών, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19.

Η σχετική ενημέρωση έγινε από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση.

“Ευχόμαστε περαστικά στον συνάδελφο και ταχεία ανάρρωση” τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, στο Facebook, οι διασώστες του ΕΚΑΒ.