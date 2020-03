Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης του ωραρίου στα σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Νέα έκκληση για αποφυγή συνωστισμού και στοκάρισμα προϊόντων από τον υφυπουργό Ανάπτυξης, που καλεί τον κόσμο να ψωνίσει και νωπά προϊόντα.