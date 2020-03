Κοινωνία

Φορτηγό πλοίο με εκατοντάδες μετανάστες στην Τζια

Στην Κέα προσάραξε το πλοίο που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία.

Φορτηγό πλοίο που είχε αναχωρήσει από το Τσανάκαλε της Τουρκίας με 193 μετανάστες και πρόσφυγες, προσάραξε τα ξημερώματα έξω από τον λιμενοβραχιόνα της Κέας.

Οι μετανάστες και πρόσφυγες μπόρεσαν και αποβιβάστηκαν στο λιμάνι του νησιού και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος κατευθυνόταν προς την Ιταλία, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή αναγκάστηκε να προσαράξει στο συγκεκριμένο νησί.

Οι 193 άνθρωποι φιλοξενούνται προσωρινά σε ξενοδοχείο του νησιού. Μεταξύ αυτών βρίσκονται λίγα παιδιά και δύο γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ενώ τα περισσότερα άτομα είναι νεαρής ηλικίας.

Κλιμάκιο του λιμενικού σώματος, αποτελούμενο από 10 άτομα, αναμένεται να μεταβεί σήμερα με ελικόπτερο στο νησί, προκειμένου να βοηθήσει στο ανακριτικό έργο, αλλά και στη ρύπανση που πιθανόν έχει προκληθεί από το φορτηγό πλοίο, ενώ στελέχη του λιμενικού το χαρακτηρίζουν ως πλοίο μίας χρήσεως που χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πηγές από το λιμενικό σώμα, αναφέρουν ότι μεταξύ των μεταναστών και προσφύγων οι τρεις είναι οι διακινητές.