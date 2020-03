Κόσμος

Αιματηρή εξέγερση σε φυλακή λόγω κορονοϊού!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η εξέγερσης ξέσπασε όταν οι έγκλειστοι έμαθαν πως απαγορεύονται για δύο μήνες οι οικογενειακές επισκέψεις στο πλαίσιο των μέτρων...

Δύο φυλακισμένοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εξέγερσης σε φυλακή της Ιορδανίας, που ξέσπασε όταν οι έγκλειστοι έμαθαν πως απαγορεύονται για δύο μήνες οι οικογενειακές επισκέψεις στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PETRA.

Η αιματηρή εξέγερση ξέσπασε σε φυλακή που βρίσκεται στην επαρχία Ιρμπίντ (βόρεια), κατά το πρακτορείο.

Οι υγειονομικές αρχές της Ιορδανίας ανακοίνωσαν χθες Κυριακή έξι νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Γάλλων τουριστών, εξέλιξη που αύξησε σε επτά τον αριθμό των προσώπων που έχουν προσβληθεί στο χασεμιτικό βασίλειο.