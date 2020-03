Κοινωνία

Κορονοϊός: σε ισχύ τα μέτρα στα σούπερ μάρκετ - με κάρτα η είσοδος των πελατών

Πώς θα μπαίνουν στο εξής στα σούπερ μάρκετ οι πολίτες. Έλεγχος από το πρωί από τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ενδεχόμενο επέκτασης ωραρίου λειτουργίας στις επιχειρήσεις τροφίμων.

Ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα θα κάνει τις αγορές του σε τρόφιμα από σήμερα, στο πλαίσιο των προληπτικών μελετών που λαμβάνονται για την πρόληψη διασποράς του κορονοϊού ενώ στα σούπερ μάρκετ θα λειτουργεί - σε όσες επιχειρήσεις δεν γίνεται αυτό μέχρι σήμερα - και υπηρεσία delivery και επιπλέον, όπως σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, τα ντελίβερι θα κάνουν παραδόσεις κατ οίκον ακόμη και Κυριακές.

Η είσοδος των πολιτών στα σούπερ μάρκετ θα γίνεται με ειδική κάρτα που θα λαμβάνουν οι ίδιοι από υπάλληλο του καταστήματος, ο οποίος θα ελέγχει τη ροή των πελατών. Μετά τις αγορές τους θα παραδίδουν την εν λόγω κάρτα στο ταμείο και στη συνέχεια, αφού απολυμαίνεται, θα δίδεται στον επόμενο πελάτη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε το πρωί σε σούπερ μάρκετ της Αθήνας, προκειμένου να ελέγξει ότι τηρούνται τα νέα μέτρα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην κάρτα εισόδου και στον τρόπο χρήσης της, ενώ σημείωσε ότι όλα τα ράφια είναι γεμάτα, ακόμα και τα αντισηπτικά. "Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Να αποφεύγεται ο συνωστισμός. "Οι κανόνες πρέπει να τηρούνται" είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο επέκτασης ωραρίου λειτουργίας στις επιχειρήσεις τροφίμων, κάτι που αναμένεται να αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Άλλα μέτρα που προβλέπονται στην ίδια απόφαση είναι ότι στα επιμέρους τμήματα εντός των υπεραγορών τροφίμων, όπως χώρος κοπής τυριών κ.λ.π θα τηρείται απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών, ότι θα αποφεύγεται η χρήση μετρητών στις συναλλαγές και ότι οι υπάλληλοι θα φορούν γάντια ενώ επιπλέον, μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα πρέπει να δηλώσουν οι επιχειρήσεις στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα αποθέματά τους σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και αντισηπτικά μαντηλάκια.