Σύψας στον ΑΝΤ1: τα δύο στοιχήματα στη μάχη με τον κορονοϊό (βίντεο)

Τα δύο μεγάλα στοιχήματα για να βγούμε σε "ήρεμα νερά" μετά τη "μεγάλη φουρτούνα" που έρχεται "με ισχυρούς κλυδωνισμούς"...

Έρχεται μεγάλη φουρτούνα με ισχυρούς κλυδωνισμούς, τόνισε ο καθηγητής λοιμωξιολογίας, Ν. Σύψας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο ίδιος τόνισε ότι μετά θα βγούμε σε ήρεμα νερά αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να τηρηθούν δύο πράγματα, τα οποία χαρακτήρισε μεγάλα στοιχήματα.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να μην διασπαρθεί ο ιός σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα της κυβέρνησης και να υιοθετήσουν όλοι το μέτρο της παραμονής στο σπίτι.

Το άλλο μεγάλο στοίχημα, κατά τον κ. Σύψα, είναι να μην πιεστεί το σύστημα υγείας. “Το 85% του πληθυσμού δεν πρέπει να πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρεία για να κάνει το τεστ. Όχημα πανικός, κοινή λογική” είπε ο ίδιος. “Ευχαριστούμε για το χειροκρότημα, αλλά θέλουμε να μας βοηθάτε. Μείνετε σπίτι” είπε προς τον λαό ο κ. Σύψας.

Ζήτησε δε όλοι οι λειτουργοί της δημόσιας υγείας να είναι στο πόστο τους αυτές τις κρίσιμες ώρες.