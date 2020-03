Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: μεταδίδεται τελικά από την έγκυο στο βρέφος;

Τι ανακοινώνουν για το θέμα επιστήμονες από την Κίνα. Ενδιαφέρουσα μελέτη που δίνει απαντήσεις σε μέλλουσες μαμάδες και λεχώνες.

Επιτέλους και κάποια καλά νέα από το «μέτωπο» του κορονοϊού, ο οποίος εξαπλώνεται συνεχώς σε όλο τον κόσμο. Ο ιός SARS-CoV-2, που προκαλεί τη νόσο Covid-19, δεν φαίνεται να μεταδίδεται από την έγκυο μητέρα στο μωρό, όπως ανακοίνωσαν Κινέζοι επιστήμονες.

Τέσσερα μωρά που γεννήθηκαν από μολυσμένες μητέρες σε νοσοκομείο της Γουχάν, της πόλης στο επίκεντρο της πανδημίας, δεν δείχνουν ίχνη λοίμωξης και παραμένουν υγιή, ενώ και οι μητέρες τους έχουν πια αναρρώσει πλήρως. Είναι η δεύτερη μελέτη από την Κίνα κατά τον τελευταίο μήνα, η οποία δείχνει ότι οι μητέρες που έχουν μολυνθεί κατά την εγκυμοσύνη με τον ιό, δεν τον μεταδίδουν στο μωρό τους.

Οι γιατροί, με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Γιαλάν Λίου του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Χουατσόνγκ της Γουχάν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό παιδιατρικής «Frontiers in Pediatrics», ανέφεραν ότι κανένα από τα τέσσερα βρέφη δεν εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα, όπως πυρετό ή βήχα. Όλα τα νεογέννητα είχαν απομονωθεί αρχικά σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και τρέφονταν με βρεφικό γάλα. Τα μωρά βρέθηκαν αρνητικά στο τεστ για τον κορονοϊό.

Μόνο ένα μωρό εμφάνισε ένα μικρό αναπνευστικό πρόβλημα για τρεις μέρες, ενώ δύο μωρά είχαν εξανθήματα στο σώμα τους, τα οποία εξαφανίστηκαν από μόνα τους σε δέκα μέρες. Είναι αδύνατο να γνωρίζουν οι Κινέζοι γιατροί κατά πόσο αυτά τα μικρά προβλήματα σχετίζονταν με τον συγκεκριμένο κορονοϊό.

Η προηγούμενη κινεζική μελέτη σε εννέα εγκύους μολυσμένες με Covid-19, οι οποίες όλες γέννησαν με καισαρική, δεν είχε επίσης βρει ενδείξεις ότι ο ιός περνάει στο έμβρυο. Τα μωρά γεννήθηκαν χωρίς τον ιό, αλλά τα έξι είχαν κάποια δυσκολία αναπνοής και τα δύο πυρετό. Οι Κινέζοι γιατροί δήλωσαν πάντως ότι θεωρούν ασφαλέστερο εν μέσω επιδημίας οι γυναίκες να γεννάνε με καισαρική.

Σε προηγούμενες επιδημίες κορονοϊών (SARS και MERS) οι επιστήμονες επίσης δεν είχαν βρει ενδείξεις μετάδοσης του ιού από την έγκυο μητέρα στο μωρό, όμως αυτοί οι κορονοϊοί αύξαναν τους κινδύνους επιπλοκών, αποβολής, ακόμη και θανάτου για την ίδια τη μητέρα, κάτι που δεν φαίνεται να συμβαίνει με το νέο ιό.

Πάντως οι μητέρες που θηλάζουν, καλούνται να φοράνε μάσκα και να έχουν πλύνει καλά τα χέρια τους. Για λόγους πρόσθετης προφύλαξης, οι γιατροί στην Κίνα και στις ΗΠΑ - αλλά όχι στη Βρετανία- κρατούν χωριστά την μητέρα που έχει Covid-19 και το μωρό της κατά τις πρώτες 15 μέρες μετά τον τοκετό.

Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι ένα νεογέννητο στη Βρετανία βρέθηκε θετικό στον SARS-CoV-2. Η μητέρα του είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο λίγο πριν τη γέννα λόγω πνευμονίας και τελικά διαγνώσθηκε ότι είχε τον ιό. Το μωρό ελέγχθηκε για Covid-19 λίγα μόλις λεπτά μετά τον τοκετό και δεν είναι σαφές πώς ο ιός πέρασε σε αυτό, αν τον κόλλησε μέσα στη μήτρα ή μολύνθηκε κατά τη γέννησή του.

Από την άλλη, είναι πιθανό ότι οι έγκυες με Covid-19 που όμως έχουν αναρρώσει πλήρως λίγο πριν τη γέννα, θα δώσουν στο βρέφος τους τα σχετικά αντισώματα έναντι του νέου κορονοϊού.