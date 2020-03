Υγεία - Περιβάλλον

Έκκληση Λουράντου: Μη στοκάρετε φάρμακα, δημιουργείτε πρόβλημα (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Την κρισιμότητα της κατάστασης δεδομένης της έλλειψης των απαραίτητων προϊόντων τόνισε ο πρόεδρος Φαρμακοποιών Αττικής. «Στέγνωσε» η αγορά από μάσκες και αντισηπτικά.