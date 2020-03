Κοινωνία

Κορονοϊός: συνεργασία ΕΟΔΥ-Δήμου Αθηναίων για τον έλεγχο πολιτών

Δημοτικό Ιατρείο θα λειτουργήσει αποκλειστικά για τον έλεγχο πολιτών για κορονοϊό.

Από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας έγινε γνωστό ότι, έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, από σήμερα Δευτέρα 16 Μαρτίου, το Δημοτικό Ιατρείο που βρίσκεται στην 5η Δημοτική Κοινότητα (Σαρανταπόρου 4 – Άνω Πατήσια) θα λειτουργήσει αποκλειστικά για τον έλεγχο πολιτών για COVID-19.

Ο ΕΟΔΥ έχει αναλάβει το συντονισμό της λειτουργίας του ιατρείου καθώς και την ενίσχυση του με υγειονομικό προσωπικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Οι πολίτες κατόπιν επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ στον τηλεφωνικό αριθμό 210 5212054 και μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια για εργαστηριακό έλεγχο θα παραπέμπονται για έλεγχο αποκλειστικά με ραντεβού στο ειδικά διαμορφωμένο Ιατρείο.

Οι πολίτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συγκεκριμένου Δημοτικού Ιατρείου για άλλα θέματα υγείας, από σήμερα θα εξυπηρετούνται στα υπόλοιπα πέντε Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου.