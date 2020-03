Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: δεν θα γίνουμε Ιταλία (βίντεο)

Την πεποίθησή του ότι με ψυχραιμία θα αντιμετωπίσουμε και θα αποφύγουμε τα χειρότερα εξέφρασε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και καθηγητής ιατρικής σχολής, Αθανάσιος Δημόπουλος.

“Πιστεύω ότι δεν θα γίνουν Ιταλία” είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε από όσους ασθενείς αντιμετωπίζουν ήπια συμπτώματα να μην συνωστίζονται στα νοσοκομεία για να κάνουν το τεστ.

“Δεν θα προσδιορίζουμε ήπια ύποπτα περιστατικά γιατί πρέπει να επικεντρωθούμε στα περιστατικά, στα οποία υπάρχει ανάγκη να μάθουμε αν είναι θετικά στον κορονοϊό ή όχι” είπε ο κ. Δημόπουλος εξηγώντας ότι είναι περισσότερα τα κρούσματα από αυτά που θα ανακοινώνονται.

“Το σύστημα υγείας μπορεί να καλύψει ένα συγκεκριμένο αριθμό τεστ για να μπορούν να βγουν τα αποτελέσματα γρήγορα. Αν έχω έναν γιατρό ή έναν ηλικιωμένο στο νοσοκομείο, θέλω να μάθω την ίδια μέρα αν είναι θετικός στο covid-19 ή όχι” πρόσθεσε ο κ. Δημόπουλος.