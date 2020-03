Κόσμος

Υπουργός Υγείας Βρετανίας: Δε θα χρειαστούν μέτρα, οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι δηλώσεις του Υπουργού λίγο μετά τις εικόνες από συναυλία με 26.000 ανθρώπους.

Οι αρχές στη Βρετανία θα έχουν την εξουσία να περιορίζουν σε καραντίνα τους ανθρώπους για τους οποίους εκτιμάται ότι είναι ενδεχόμενο να μεταδώσουν τον κορονοϊό, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Υγείας Ματ Χάνκοκ στο BBC.

“Θα έχουμε την εξουσία να θέτουμε σε καραντίνα τους ανθρώπους, αν αυτοί αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αμφιβάλλω αν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε εκτεταμένα αυτή την εξουσία, επειδή οι άνθρωποι είναι πολύ υπεύθυνοι και χρειάζεται να είναι υπεύθυνοι,” τόνισε ο ίδιος.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχαν ξεκινήσει να κάνουν το «γύρο» του κόσμου εικόνες από συναυλία με 26.000 ανθρώπους.

Τα κρούσματα του κορονοϊού αυξήθηκαν κατά 20% στα 1.372 κατά το τελευταίο 24ωρο στη Βρετανία, ενώ ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε στους 35 από 21 το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, οι υγειονομικές αρχές.

Το πρώτο περιστατικό μόλυνσης από τον κορονοϊό καταγράφηκε στη Βρετανία στις 31 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, συνολικά 40.279 άνθρωποι έχουν κάνει το προληπτικό τεστ στη χώρα.