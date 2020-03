Οικονομία

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα ζητά η ΠΟΠΕΚ

Τι αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων σε ανακοίνωση της.

«Τα πρατήρια και όλη η αλυσίδα της αγοράς καυσίμων συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της αγοράς.

Δυστυχώς, όμως, οι αυξομειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου επηρεάζουν μόνον το 30% της τελικής τιμής των πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα, γιατί το υπόλοιπο 70% είναι φόροι αλλά και διάφορες άλλες επιβαρύνσεις, που παραμένουν σταθερές και δεν επηρεάζονται καθόλου από την διαμόρφωση των διεθνών τιμών».

Αυτά αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) σε σημερινή της ανακοίνωση, επαναφέροντας το αίτημα για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή.