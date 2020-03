Οικονομία

Κορονοϊός: Eurogroup με τηλεδιάσκεψη για στήριξη των οικονομιών που πλήττονται

Μεταξύ των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Επιτροπή είναι ένα επενδυτικό πακέτο ύψους 37 δις ευρώ, καθώς και τη «μέγιστη ευελιξία» του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Της Μαρίας Αρώνη

Με τηλεδιάσκεψη θα συνεδριάσει σήμερα το Eurogroup με θέμα την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την κρίση του κορονοϊου, όπως ανακοίνωσε μέσω twitter ο Πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο.

«Η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί σθεναρά σε αυτήν την τεράστια απειλή για την κοινωνία μας. Αύριο στις 3μ.μ. το μεσημέρι (4μ.μ. ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιήσω τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ σχετικά με την απάντησή μας στην εξάπλωση του κορωναϊού» έγραψε χθες στο twitter o Μάριο Σεντένο.

Η δήλωση του Μάριο Σεντένο ότι θα υπάρξει απόφαση για ένα «μεγάλο πακέτο» μέτρων, σε συνδυασμό με τις εξαγγελίες της Επιτροπής την περασμένη Παρασκευή ότι θα ανασταλούν οι δημοσιονομικοί κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δείχνει ότι η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα ισχυρό οικονομικό σοκ.

Υψηλόβαθμος οικονομολόγος της Επιτροπής αποκάλυψε την περασμένη Παρασκευή, ότι η Επιτροπή προβλέπει ύφεση για την οικονομία της ΕΕ και της ευρωζώνης το 2020 και μάλιστα «σημαντικά κάτω από το μηδέν».

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν ό,τι χρειαστεί, να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την στήριξη της οικονομίας τους», είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.