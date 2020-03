Υγεία - Περιβάλλον

Υγεία: οι πρώτες 500 έκτακτες προσλήψεις λόγω κορονοϊού

Με ΠΝΠ ξεκινούν οι προσλήψεις από το υπουργείο Εργασίας. Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις.

Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού διάφορων ειδικοτήτων, όπως γιατροί, νοσηλευτές, καθώς και άλλες κατηγορίες υποστηρικτικού και υγειονομικού προσωπικού, προχωράει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες που αντιμετωπίζει η χώρα, στην αδιάκοπη λειτουργία των δομών πρόνοιας της χώρας, την ανάγκη για αυξημένη υποστήριξη των φιλοξενουμένων και των εργαζομένων στις δομές αυτές.

Ειδικότερα, με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο και της επακόλουθης υπουργικής απόφασης που δημοσιεύεται σήμερα, το υπουργείο προσλαμβάνει επικουρικό προσωπικό, για να ενισχύσει όλες τις δομές πρόνοιας της χώρας.

Στις προβλεπόμενες θέσεις ανά φορέα δύναται εντός τριμήνου να προστεθούν επιπλέον σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Συνολικά, ο αριθμός των θέσεων δεν δύναται να ξεπερνά τις 500.

Στόχος της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, είναι να θωρακίσει του οργανισμούς που εποπτεύει και να αντιμετωπίσει την ενδεχόμενη εκροή εργαζομένων, που θα νοσήσουν από τον ιό.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφουν τα υπουργεία Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών, οι νέοι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε κλειστές δομές που φιλοξενούν και υποστηρίζουν, ιδιαίτερα ευάλωτους συμπολίτες μας, όπως τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ανά την Ελλάδα, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, έπειτα από αίτημα των διοικήσεων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά και θα εξεταστούν εντός τριών ημερών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες το ταχύτερο δυνατόν. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, ανάλογα με τη θέση για την οποία κάνουν αίτηση, οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (π.χ. δεν έχουν καταδικαστεί σε κακούργημα) και υποβάλλουν την αίτηση εντός προθεσμίας. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, η κίνηση αυτή αποτελεί αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δομών και την υποστήριξη ευπαθών συμπολιτών, ώστε, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, να προληφθούν προβλήματα που δύναται να δημιουργηθούν, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού. Μέσω του έκτακτου προσωπικού, τοΥυπουργείο καλύπτει ενδεχόμενα κενά που μπορεί να προκύψουν, λόγω των ειδικών αδειών του μόνιμου προσωπικού.