Πολιτική

Με βιντεοκλήση οι επαφές Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς

Ο πρωθυπουργός αρχίζει κύκλο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς ξεκινώντας με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης...

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με τους πολιτικούς αρχηγούς ξεκινώντας με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα αύριο, στο γραφείο του στη Βουλή.

Η συζήτηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, θα πραγματοποιηθεί με βιντεοκλήση, προκειμένου να ενισχυθεί το μήνυμα προς τους πολίτες,"Μένουμε σπίτι".

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης, θα επικοινωνήσει σήμερα στις 19:00, μέσω βιντεοκλήσης, και με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.