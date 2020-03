Υγεία - Περιβάλλον

Παιδίατρος απαντά σε όλα τα ερωτήματα για τον κορονοϊό και τα παιδιά (βίντεο)

Τι να κάνω αν βήχει το παιδί μου; Πότε πάμε στο γιατρό το παιδί και πότε το κρατάμε σπίτι. Αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας; Τι κάνουμε με τα ρούχα; Απαντήσεις σε όλα από τον Κ.Νταλούκα.