Οικονομία

Κλειστά τα καταστήματα της Παπαστράτος

Διαθέσιμα online και στα άλλα σημεία πώλησης είναι τα προϊόντα της εταιρείας. Συνεχίζεται η εξυπηρέτηση πελατών μέσω διαδικτύου.

Σε ανακοίνωση της, η εταιρεία Παπαστράτος αναφέρει «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους και στους πελάτες των καταστημάτων μας και με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19, η Παπαστράτος αναστέλλει προληπτικά τη λειτουργία των καταστημάτων IQOS, σε όλη την Ελλάδα. Μπροστά σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση, η πιο αποτελεσματική προστασία για όλους μας είναι η υπεύθυνη στάση μας: Μένουμε σπίτι, περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών Υγείας. #menoumespiti»

«Τα προϊόντα μας θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα online και στα παραδοσιακά σημεία λιανικής ενώ εξυπηρέτηση πελατών θα παρέχεται μέσω Facebook, Viber, LiveChat, email ή τηλεφωνικά», καταλήγει η εταιρεία.