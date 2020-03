Πολιτική

Η ΕΕ περιορίζει τις εξαγωγές προστατευτικού και ιατρικού εξοπλισμού

Της Μαρίας Αρώνη

Έκκληση στα κράτη-μέλη να δράσουν συντονισμένα και να διατηρήσουν την λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς σε αυτή τη στιγμή της κρίσης, απηύθυνε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της σε τρεις γλώσσες (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά).

Η Πρόεδρος της Επιτροπής προειδοποίησε για τον κίνδυνο που ενέχουν οι συνοριακοί έλεγχοι, ιδίως όσον αφορά τον αποκλεισμό των αλυσίδων διανομής και τον κίνδυνο ελλείψεων. "Η προστασία της υγείας των ανθρώπων δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα αγαθά και το απαραίτητο προσωπικό να φθάσουν σε ασθενείς, συστήματα υγείας, εργοστάσια και καταστήματα", δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, κάνοντας έκκληση για μια συντονισμένη απάντηση.

Η δήλωσή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήρθε λίγο μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι από σήμερα θα κλείσει μερικώς τα σύνορά της με τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία, την Αυστρία και τη Δανία. «Χιλιάδες οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων είναι παγιδευμένοι στα εσωτερικά σύνορα δημιουργώντας νέους κινδύνους για την υγεία και εμποδίζοντας τις αλυσίδες διανομής μας», προειδοποίησε. «Πρέπει να διατηρήσουμε χωρίς εμπόδια τη ροή αγαθών σε όλη την Ευρώπη... Αν δεν ενεργήσουμε τώρα, τα μαγαζιά θα έχουν δυσκολίες στις προμήθειες στην υπόλοιπη ενιαία αγορά».



Εκτός από τη Γερμανία, πολλές χώρες έχουν κλείσει τα σύνορά τους με τους γείτονές τους ή έχουν εισαγάγει ισχυρούς περιορισμούς, όπως η Πολωνία, η Τσεχία και η Δανία και σύντομα αναμένεται να ακολουθήσουν η Εσθονία και η Λιθουανία. Ανάλογα μέτρα έχουν πάρει και η Αυστρία και η Σλοβακία. «Όταν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λύση τα κράτη παίρνουν μόνα τους τις αποφάσεις», δήλωσε χθες ο υπουργός εσωτερικών της Γερμανίας, Χορστ Ζεεχόφερ.



Εξάλλου, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ περιορίζει τις εξαγωγές προστατευτικού και ιατρικού εξοπλισμού για να μπορέσει να εγγυηθεί την προσφορά στο εσωτερικό της. «Η ΕΕ υιοθέτησε ένα σύστημα αδειών εξαγωγής γι’ αυτόν τον εξοπλισμό, το οποίο σημαίνει ότι οι εξαγωγές εκτός της ΕΕ πρέπει να εγκριθούν από τις κυβερνήσεις της ΕΕ» δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής. . Επιπλέον, όπως είπε, η Επιτροπή από σήμερα θα δρομολογήσει κοινές δημόσιες συμβάσεις με τα κράτη-μέλη για την προμήθεια διαγνωστικών σετ και αναπνευστήρων.



Νωρίτερα, ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και βιομηχανίας, Τιερί Μπρετόν είχε ανακοινώσει ότι «μετά από εντατικές διαβουλεύσεις», η Γερμανία και η Γαλλία θα άρουν την απαγόρευση εξαγωγών προστατευτικού εξοπλισμού και θα επιτρέψουν πλέον τις εξαγωγές σε χώρες όπως η Ιταλία που έχουν μεγαλύερη ανάγκη.

"Καμία χώρα δεν μπορεί να παράγει όλα όσα χρειάζεται από μόνη της. Σήμερα είναι η Ιταλία που χρειάζεται μεγάλες ποσότητες τέτοιων ιατρικών προϊόντων γρήγορα, αλλά σε λίγες εβδομάδες θα είναι άλλες χώρες", τονίζει στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.